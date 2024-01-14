والأقارب الثلاثة هم الأستاذة الجامعية سحر الطيبي، وفيصل الطيبي الذي يدرس علوم الكمبيوتر، والطفل أحمد الطيبي البالغ من العمر 10 سنوات، حسب "القناة 12" الإسرائيلية.

وقتل الثلاثة في غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تكثف إسرائيل ضرباتها مؤخرا.

وفي بيان قصير مكتوب باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، كتب الطيبي: "عليهم رحمة الله"، مع بيت من قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول فيه: "نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا".

كما استخدم الطيبي العبارة اليهودية: "فلتكن ذكراهم بركة" لنعي أقاربه.