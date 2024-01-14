وأضاف أن القتال وقع في مدينة خان يونس بجنوب غزة وكذلك في مناطق أبعد إلى شمال القطاع حيث تقول إسرائيل إنها فككت الكثير من القدرات العسكرية لحركة حماس.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن جنوده تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين كانوا يحاولون التسلل من لبنان إلى إسرائيل وقتلوا 4 منهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده كانوا يقومون بدورية في منطقة جبل روس (التي تسميها إسرائيل هار دوف) حول مزارع شبعا المتنازع عليها عندما رصدوا المسلحين الأربعة الذين فتحوا النار على القوة الإسرائيلية.

وأوضح الجيش "خلال تبادل لإطلاق النار، صوبت قوات الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية وقذائف الهاون باتجاه المنطقة".

وتصاعد التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل أكبر، بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل القائد الميداني وسام طويل، الذي كان يقود "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله.







