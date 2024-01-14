ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وجنوبا، واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.

تطورات الضفة الغربية

أصيب شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، خلال اقتحامها بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

ووفق مصادر محلية، فإن آليات عسكرية إسرائيلية جابت شوارع وأحياء البلدة، وأجرت عملية تمشيط فيها، وسط إطلاق القنابل الضوئية في سماء البلدة.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، وتم نقله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وفي قرية كفر قود جنوب غرب جنين، أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، خلال اقتحام قواته للقرية.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، مساء السبت، بلدة سلواد شرق رام الله.