وأفاد الحزب في بيانين منفصلين أن قصفه جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة"، مؤكدا استهداف "موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة".

وفي البيان الثاني، أعلن الحزب "استهداف موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة".

كما أفيد بسماع صوت انطلاق صواريخ من القطاع الغربي جنوبي لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية، وتشير المعطيات إلى أنها استهدفت موقع حدب البستان.

ومن جهة أخرى، قال مصدر عسكري لبناني لـ"سكاي نيوز عربية" إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وتسببت بحريق كبير على قرية يارين في القاع الغربي.

وأفادت مراسلتنا بتنفيذ 3 غارات إسرائيلية على ميس الجبل جنوبي لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش شن هجوما استباقيا على جنوب لبنان ومقاتلاته هاجمت أهدافا لحزب الله.

وتصاعد التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل أكبر، بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل القائد الميداني وسام طويل، الذي كان يقود "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله.