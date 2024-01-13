وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، هذه تفاصيل عملية الاقتحام:

تجريف في منطقة السوق، يستهدف مظلات المحلات وتخريب مداخلها وتجريف في الشارع الرئيسي.

حشود عسكرية ضخمة تتواجد على حاجز الحمرا في الغور، ترافقها سيارات إسعاف عسكرية.

جرافة عسكرية ترافقها ناقلة جند على أبواب المخيم واعتلاء قناصة للعديد من المباني منها مركز تأهيل المعاقين ومنطقة النادي.

أنباء عن إصابة في المخيم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها إسرائيل المخيم، حيث نفذت عمليات مماثلة عقب هجوم 7 أكتوبر، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى في صفوف الفلسطينيين.