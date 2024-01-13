نفذ الجيش الإسرائيلي، السبت، عملية اقتحام لمخيم الفارعة وسط شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، هذه تفاصيل عملية الاقتحام:
- تجريف في منطقة السوق، يستهدف مظلات المحلات وتخريب مداخلها وتجريف في الشارع الرئيسي.
- حشود عسكرية ضخمة تتواجد على حاجز الحمرا في الغور، ترافقها سيارات إسعاف عسكرية.
- جرافة عسكرية ترافقها ناقلة جند على أبواب المخيم واعتلاء قناصة للعديد من المباني منها مركز تأهيل المعاقين ومنطقة النادي.
- أنباء عن إصابة في المخيم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها إسرائيل المخيم، حيث نفذت عمليات مماثلة عقب هجوم 7 أكتوبر، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى في صفوف الفلسطينيين.