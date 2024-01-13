وأضاف المراسل أنه تم استهداف المحافظات التالية، صنعاء وصعدة وذمار، شمالي اليمن، وحجة والحديدة وتعز، شمال غربي اليمن.

أما المواقع المستهدفة فهي كالتالي:

قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة صنعاء.

محيط مطار الحديدة وموقع في ضواحي مديرية زبيد والزيدية، ومعسكر الدفاع الساحلي بمنطقة الكثيب.

معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، وجبل الصمع ومنطقة طخية بمديرية مجز في محافظة صعدة، في أقصى شمالي اليمن.

مطار حجّة بمديرية عَبْس.

مطار تعز واللواء 22 ميكا بمديرية التعزية.

ولفت المراسل إلى أن القصف الذي جاء فجر السبت، استهدف قاعدة الديلمي وهي أكبر قاعدة جوية يمنية وتقع على بعد 15 كم شمال مدينة صنعاء، جوار مطار صنعاء الدولي.

القوة العسكرية للقاعدة

يتواجد في القاعدة الألوية الثاني والرابع والسادس والثامن طيران، واللوءان 110 و 101 دفاع جوي، كما تتواجد بها أنظمة الرادارات العسكرية ومرافق لصيانة الطائرات.

وأكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، السبت، أن القوات الأميركية هاجمت محطة رادار للحوثيين في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية في بيان أن الولايات المتحدة وجهت ضربة إلى منشأة رادار تابعة للحوثيين باستخدام صواريخ من طراز توماهوك أطلقت من السفينة الحربية "يو.إس.إس كارني"، فيما توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالمزيد إذا ما تواصلت هجمات الحوثيين.

والجمعة، قالت القوات الجوية الأميركية في بيان، إنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات