واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق، وأنها حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة "نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأكدت على "حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين".