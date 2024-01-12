فقد قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، إن الضربات الأميركية البريطانية على اليمن "همجية إرهابية".

ووصف الهجمات بأنها "عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن الرد سيكون من خلال البيان الذي سينشر لاحقا.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي إن "أميركا وبريطانيا حرمتا نفسيهما من عبور البحر الأحمر وباب المندب".

وأضاف البخيتي أن "اليمن سيرد على هذه الهجمات ولا بد أن يكون هناك ثأر، ولدينا خيارات موجعة ضد مصالحهما في المنطقة".

وجاءت تصريحات البخيتي بعد وقت قصير على تصريح آخر للناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، الذي نشره على حسابه في إكس وقال فيه إنه "لا مبرر للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن" وأن استهداف السفن الإسرائيلية سيستمر.

وأضاف عبد السلام "نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية".

وتابع "الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وقبل ساعات على هذه الضربات، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الرد على أي هجوم أميركي "لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً".

وقال في خطاب بثّه التلفزيون الخميس إن "أي اعتداء أميركي لن يكون أبداً من دون رد. ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك".

وكانت مصادر سكاي نيوز عربية أكدت في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي ردت بقصف تجاه البحر الأحمر، بعد الضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت معاقل الميليشيا في عدة مدن يمنية من بينها صعدة معقل الجماعة والعاصمة صنعاء والحديدة.

وأكد القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم، أن القوات الحوثية ردت بقوة على البوارج الأميركية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر وقصفت مدنا يمنية.

من جهته، شدد القيادي في جماعة الحوثيين عبد الله بن عامر، على أن "العدوان الأميركي البريطاني لن يمر دون رد والمواجهة لم ولن تتوقف".