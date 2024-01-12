من جانبه، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بلينكن الرفض التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على التمسك بمسار حل الدولتين كأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة، إلا ان محور النقاش الرئيسي تركز على سبل وقف حرب غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وكشف بلينكن أنه حصل على التزامات من إسرائيل بشأن تهيئة الأوضاع الإنسانية تمهيدا لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: لقد توصلنا لمجموعة من الخطوات الملموسة أولها موافقة من إسرائيل للسماح بدخول فريق تقييمي تابع للأمم المتحدة للنظر في البدء بإعادة الأشخاص لشمال غزة، وحصلنا على التزام السلطة الفلسطينية للبدء بإجراء إصلاحات حقيقية.

جولة بلينكن الرابعة منذ تفجر حرب غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي جاءت وسط حالة من التداخل والتعقيد، وزار خلالها تركيا، واليونان، والأردن، وقطر، ودولة الإمارات، والسعودية، وإسرائيل، والضفة الغربية، والبحرين ومصر.

وتركزت جهود بلينكن على احتواء توسيع رقعة الحرب، إلى صراع إقليمي مفتوح تتورط فيه الولايات المتحدة قبل 10 شهور من انتخابات رئاسية حاسمة، والأهم عزل إيران، واستمرار الجهود لاحتواء تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وكذلك مسألة حل الدولتين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي، خلال حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، في تقييمه لزيارة بلينكن وفاعليته في إيجاد حل لتصاعد واستمرار العدوان على قطاع غزة: