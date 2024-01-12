وقالت إيران إن الهجمات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين تشكل انتهاكا لسيادة اليمن.

فقد نقل موقع "نور نيوز" الإخباري الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القول، في بيان اليوم الجمعة، إن إيران تندد بشدة بالهجوم الأميركي البريطاني على الحوثيين في اليمن.

وقال كنعاني "ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الصباح على عدة مدن في اليمن"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "نعتبر هذا انتهاكا واضحا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقا للقوانين والأنظمة والحقوق الدولية".

وفي بيروت، قال حزب الله في بيان "يدين حزب الله بكل شدة العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه ‏وسيادته".

وتابع أن "العدوان الأميركي يؤكد مرة جديدة أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة".

وكان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، قال في منشور على حسابه في موقع إكس، اليوم الجمعة، إن الحوثيين سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأميركية والبريطانية.

وأضاف "نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".