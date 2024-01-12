وقالت وسائل إعلام أميركية عدة إن الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة واستعملت فيها صواريخ توماهوك.

المواقع الحوثية المستهدفة

- في الحديدة تعرض معسكر القوات البحرية بمنطقة الكثيب ومحيط مطار الحديدة وموقع في ضواحي زبيد والزيدية بالمدينة.

- في صنعاء، طال القصف قاعدة الديلمي الجوية وفج عطان ومعسكر اللواء الثامن وهي منشئات تحتوي على ورش تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة على أيدي خبراء ايرانيين ومن حزب الله وحوثيين.

- طال القصف معسكرات في محافظة تعز من بينها معسكر الجند ومحيط مطار تعز واللواء .122

- استهداف معسكر كهلان في صعدة.

- امتد القصف الى مواقع اخرى في حجة.