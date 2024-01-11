وسيجري بلينكن الآتي من إسرائيل، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويختتم بلينكن جولته في المنطقة بالقاهرة، حيث التقى العاهل الأردني في عمان الأحد، والرئيس الفلسطيني في رام الله الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية الأميركي للرئيس الفلسطيني تأييد واشنطن "تدابير ملموسة" لإقامة دولة فلسطينية.

في إسرائيل، نبّه بلينكن الدولة العبرية من الكلفة "الباهظة" للحرب التي يدفعها المدنيون في قطاع غزة.

وقال بلينكن الأربعاء من المنامة إن عباس "ملتزم" بإصلاح السلطة الفلسطينية كجزء من الخطوات المستقبلية بعد حرب غزة.