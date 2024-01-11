ويواجه غزالي عثماني، الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي العام الماضي، خمسة منافسين. ودعا زعماء معارضة آخرون إلى المقاطعة، متهمين اللجنة الانتخابية بمحاباة الحزب الحاكم.

ونفت هيئة الانتخابات ذلك وقالت إن الانتخابات ستكون نزيهة.

وقالت بعثات مراقبة إقليمية، من بينها بعثة للاتحاد الأفريقي، إن الانتخابات السابقة في عام 2019 شابها مخالفات وافتقرت للمصداقية.

وأجريت الانتخابات السابقة في أعقاب تعديلات دستورية ألغت شرط التناوب على الرئاسة بين الجزر الثلاث الرئيسية في البلاد كل خمس سنوات مما سمحت لعثماني بإعادة الترشح.