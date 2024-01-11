وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".

وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.

وأضاف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل"، وفقا لرويترز.

وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".

ويتوعد الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل دعما منهم لمقاتلي حركة حماس في غزة، إلا أن العديد من السفن المستهدفة ليس لها أي صلة بإسرائيل.