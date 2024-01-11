وقال بيان للجهاز إنه لم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم.

وقالت جماعة تسمى "المقاومة...في العراق"، وهي مظلة تنضوي تحت لوائها فصائل عراقية متحالفة مع إيران، في بيان إنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية في مطار أربيل.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بوقوع أكثر من 100 هجوم ضد مصالح أميركية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر أعلنت الميلشيا العراقية المسؤولية عن معظمها بسبب دعم واشنطن لإسرائيل في حربها في غزة.

وكان قد هدد مسؤول أمني من كتائب حزب الله العراقية بشن المزيد من الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة وذكرت أن الهجمات التي استهدفت المصالح الأميركية كانت مجرد بداية لقواعد جديدة للاشتباك.