وقال الأمير خالد بن بندر، في تصريح لبي بي سي: "من المؤكد أن هناك اهتمام بين قادة البلاد بالاتفاق وكان الاتفاق وشيكا. وبالنسبة لنا، فإن الخلاصة لا تقل عن دولة فلسطينية مستقلة. فلا زلنا نؤمن بتطبيع العلاقات، ولكن ذلك لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني".

وحذر من غض الطرف عن تصرفات إسرائيل في غزة، قائلاً إن ذلك يمثل عقبة أمام السلام.

وقال: "لو أن أي شخص آخر فعل ما يفعله الإسرائيليون اليوم لرأيتهم معزولين عن المجتمع الدولي، وأحاديث عن عقوبات.

ونبه الأمير خالد بن بندر إلى "خذلان الإنسانية" في غزة، لأن المجتمع الدولي لم يفعل ما فيه الكفاية لإنهاء القتال، وفق موقع بي بي سي.