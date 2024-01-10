وتداول رواد مواقع الاجتماعي، فيديو لمواطنين مصريين يحاولون إيصال مساعدات لأهالي قطاع غزة المحاصرين، عبر السياج الحدودي.

وظهر في الفيديو الذي جرى تصويره من الجانب الفلسطيني، تجمع عشرات المواطنين عند السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، فيما يقوم مصريون من سيناء بمد أسلاك من مولدات كهرباء أحضروها للحدود، إضافة إلى عبوات مياه وطعام.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، خيام النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع على بعد أمتار من السياج الحدودي.

وحظي أحد المقاطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وقد أشاد الكثيرون بالخطوة.

وعلى بعد 500 متر من الشريط الحدودي بين غزة ومصر، نصبت العديد من العائلات الفلسطينية خيامها على الرمال، بحثا عن مأوى من الضربات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.