وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة 9 مواطنين وأعتقل عاشر، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومحاصرتها البلدة القديمة فيها.

ونقلت "وفا" عن طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر قولهم إن 9 أشخاص، بينهم طفل وسيدة مسنة، أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية وبالضرب، وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأوضحت المصادر، أن من بين المصابين خمسة أصيبوا بالرصاص الحي، وسادس في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيا، الى جانب إصابة طفلين (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عاما) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت المواطن نصر مبروكة، من داخل البلدة.

كما اقتحمت أعداد كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

وأشارت المصادر، وفقا لوكالة "وفا"، إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت عدة منازل ومكاتب حتى اللحظة وحطمت محتوياتها، عرف من بينها مقهى الشهيد وديع الحوح ومكتب تنظيم فتح بالمنطقة الغربية بالبلدة القديمة في شارع النصر، ويسمع أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.

وأعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين لمدة ساعة، بسبب الاقتحام المستمر للمدينة.