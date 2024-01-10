وقالت الهيئة في مذكرة استشارية إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني، وإن السلطات تبحثه. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

كما تلقت أمبري تقارير عن نشاط مثير للريبة لسفينتين تجاريتين جنوب غرب المخا في اليمن، غير أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وقالت أمبري في مذكرة استشارية إن ناقلة إما شاهدت قنابل مضيئة أو مسارات صواريخ، بينما رصدت ناقلة بضائع ثلاث سفن صغيرة على بعد ميل واحد تقريبا في اتجاه مينائها.

وأضاف أمبري أن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.

وأردفت "تقييم أمبري أن هذا الحادث منفصل عن الذي أُبلغ عنه غرب الحديدة في الوقت نفسه تقريبا".

من جانب آخر، قالت مصادر يمنية إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا استهدف سفينة في البحر الأحمر.