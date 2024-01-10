وفي بيان لها قالت أمبري إن ناقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها وشاهدت صاروخين أطلقا من اتجاه الزوارق.

وأضاف أمبري في مذكرة استشارية أن ناقلة بضائع أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيّرة تحلق أمام السفينة.

من جهة أخرى، قالت مصادر يمنية إن ميلشيات الحوثي أطلقت صاروخا استهدف سفينة جنوب البحر الأحمر.

وكانت قد قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وأضافت الهيئة أن السلطات تتحرى الأمر.