وبحسب البيان الذي تلقت "فرانس برس" نسخة منه، يعقد عاهل الأردن مع السيسي وعباس في العقبة، الأربعاء، "قمة ثلاثية لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية".

وأضاف البيان أن "القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع".

ويأتي اجتماع العقبة في وقت يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المنطقة سعيا لمنع توسع الحرب الجارية في قطاع غزة.

وسيلتقي بلينكن، الذي سبق أن التقى قبل أيام العاهل الأردني في عمان، الرئيس الفلسطيني الأربعاء.

وتتصاعد المخاوف من انفجار الوضع في الشرق الأوسط على وقع التوتر على الحدود اللبنانية، والضربات الإسرائيلية في لبنان وسوريا، والهجمات المتزايدة على القوات الأميركية في العراق وسوريا، وهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على سفن في البحر الأحمر.