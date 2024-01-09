وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن علي حسين برجي قاد العشرات من الهجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل وحزب الله اشتباكاتهما الأكثر دموية منذ 17 عاما

وأضاف: "قبل تصفيته تمت أيضًا تصفية خلية مطلقي طائرات مسيرة من الوحدة الجوية لحزب الله والتي كانت في طريقها لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة نحو أهداف في إسرائيل".

وكشفت مصادر إسرائيلية، الإثنين، عن مقتل وسام طويل، القيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي.

واغتالت إسرائيل، مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية.

وأضاف في بيان له: "قام الجيش في منطقة بيت جن بتصفية المدعو حسن عكاشة مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة".

وقبل ذلك بأيام، اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري ومرافقين له في قصف، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وردا على ذلك، استهدف حزب الله إحدى القواعد العسكرية شمالي إسرائيل، لترد الأخيرة أن القاعدة لم تصب بأي ضرر.