وأفاد المصدر بأن الوفد وصل القاهرة، مساء الإثنين، وغادر بعد ظهر الثلاثاء، وأن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين المصريين تركزت حول اتفاق وقف طويل لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت القاهرة قد قدمت مقترحات قبل عملية اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في بيروت تتضمن 3 مراحل متتالية ومترابطة تنتهي بوقف إطلاق النار، إلا أنها جمدت أي تحرك في هذا الشأن بعد عملية اغتيال العاروري.

والثلاثاء، التقى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية، في تل أبيب، حيث تعهد بلاده بدعم حق إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت يوم 7 أكتوبر، لكنه في ذات الوقت شدد على أهمية تجنب المزيد من الأذى للمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة.

وتأتي زيارة بلينكن إلى تل أبيب بعدما أجرى مزيدا من المحادثات مع زعماء عرب، في إطار جهود دبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة، حيث التقى في رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أجرى محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، بعدما زار الأردن وقطر، يوم الأحد، قبل أن يختتمها بزيارة إلى رام الله ثم القاهرة.

وتعد جولة بلينكن إلى الشرق الأوسط هي الرابعة خلال نحو 3 أشهر منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، في حين قام بخمس زيارات إلى إسرائيل خلال تلك الرحلات.

وأشارت تقارير أميركية، إلى أن اجتماعات بلينكن في المنطقة حالياً تركز بالأساس على محاولة رسم نهج طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في إطار السبيل إلى إنهاء حرب غزة.

وبحسب رويترز، فإن وزير الخارجية الأميركي حث قادة إسرائيل على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في حرب غزة، والحفاظ على مسار نحو إقامة دولة فلسطينية.