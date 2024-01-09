ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع القاعدة، لكن حزب الله أعلن استهداف مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد بعدة طائرات مسيرة.

وقال حزب الله إن الهجوم جاء ردا على غارة إسرائيلية في بيروت الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري و6 آخرين، وغارة بطائرة مسيرة الإثنين أسفرت عن مقتل وسام طويل، القيادي في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، والذي يعد أرفع مسؤول في الحركة يقتل خلال الأشهر الأخيرة.

مدينة صفد بعيدة عن المناوشات اليومية بين إسرائيل وحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص به لمحاولة اعتراض "طائرات معادية" وأن قذيفة أصابت القاعدة، دون تحديد مكان سقوطها.

وقال حزب الله في وقت لاحق إنه هاجم أيضا 6 مواقع إسرائيلية على الأقل على طول الحدود.

يطالب مسؤولون إسرائيليون لأسابيع بانسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية للسماح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى ديارهم.

وقتل لحزب الله 150 عنصرا في تبادل إطلاق النار شبه اليومي.