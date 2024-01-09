وأكد بلينكن مجددا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت يوم 7 أكتوبر، مشدا على أهمية تجنب المزيد من الأذى للمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة.

وناقش الوزير ورئيس الوزراء الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وأهمية زيادة مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة.

وأكد مجددا على ضرورة ضمان سلام دائم ومستدام لإسرائيل والمنطقة، بما في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية.

ومع جولات بلينكن المتكررة في المنطقة، وعدم قدرته على إيقاف أو تهدئة الحرب، تبرز علامات استفهام بشأن مدى قدرة واشنطن على التعامل مع قضايا الشرق الأوسط.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن المسؤولين الإسرائيليين الذين سيلتقون ببلينكن الثلاثاء، سيبلغونه أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة إذا لم توافق حماس على إطلاق سراح المزيد من الرهائن.