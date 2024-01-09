تعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، جلسات للنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لهجماتها العنيفة.