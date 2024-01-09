وقتل الجنود الإسرائيليون الستة بانفجار في مخيم البريج وسط قطاع غزة، قرب موقع تقول إسرائيل إنه أكبر مواقع إنتاج الأسلحة المكتشفة حتى الآن في قطاع غزة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو لأحد مراسليها الذي كان متواجدا في المكان.

وقال المراسل في الفيديو، إن "شاحنة تحوي مواد متفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي ستأتي بعد قليل لتفجير الموقع تحت الأرض"، ليتم الإعلان فيما بعد عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في المكان.

ورجحت تقارير صحفية أن الشاحنة استهدفت.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل 6 جنود إسرائيليين في انفجار نفق مفخخ في منطقة البريج وسط قطاع غزة.

ومن بين الصحفيين الذين تواجدوا في المكان، تال ليف رام المعلق العسكري لصحيفة "معاريف".

وقال في لقاء إذاعي مع راديو "103FM" الإسرائيلي: "سمعنا انفجارا كبيرا، ولا نعرف حتى الآن سبب هذا الانفجار".

وعن مصدر المواد المتفجرة، قال رام إن "غزة برميل كبير من المتفجرات. كل ما هو مهم حقا محمي تحت الأرض. نحن ندرك مدى خطورة وتعقيد الأمر".

ويضم الموقع ورشا تحت الأرض، قالت إسرائيل إنها تستخدم لإنتاج صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب أهداف في شمال إسرائيل.

وقال الجيش إنه بالإضافة للصواريخ، تنتج الورش نسخا أو تعديلات من الذخائر القياسية مثل قذائف الهاون ويتم ربطها من خلال فتحات تحت الأرض بشبكة أنفاق تستخدم لنقل الأسلحة إلى الوحدات القتالية في أنحاء قطاع غزة.