من جانبه، قال رئيسُ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواتِ بلاده في كريات شمونة على الحدود مع لبنان إن حزب الله أخطأ التقدير في عام 2006، وهو يُخطئ التقدير مجدداً.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة الأمن إلى الحدود الشمالية وتمكين السكان من العودة، مشيرا إلى أنها تفضل أن يحصل هذا بالطرق الدبلوماسية ومن دون حرب واسعة، لكن لا شيء سيَمنعها من إعادة الأمن.

من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن الحل للصراع بين حزب الله وإسرائيل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً ودبلوماسياً.

وشدد وزير الخارجية اللبناني بعد لقائه المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 عبر الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية حسب قوله.

ووفيما يخص التصعيد الإسرائيلي لوتيرة عمليات الاغتيال في عمق الأراضي اللبنانية، قال رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا، كوبي لافي لسكاي نيوز عربية: