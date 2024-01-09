وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن عميدي يخدم في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب، وبالتحديد في وحدة سلاح الهندسة.

وأشارت إلى أن عيدان أصيب بشظايا مختلفة في عدة أجزاء من جسده، مضيفة أنه تم نقله إلى مركز شيبا الطبي.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان وقوع الحادث بالضبط في قطاع غزة.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن حالة الممثل الإسرائيلي مستقرة، بينما يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي.

وفي نوفمبر الماضي، كتب عميدي عبر حسابه على إنستغرام أنه "مستعد لعدم التمثيل أو الغناء لمدة عام من أجل مواصلة القتال".

وأضاف: "يجب ألا نتخلى عن السكان الإسرائيليين في الجنوب والشمال مرة أخرى. أي شيء آخر غير القضاء على حماس في غزة واجتثاث حزب الله في جنوب لبنان يشكل خطرا مباشرا على أطفالنا".