كما أعلن الجيش إصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة.

وبهذا يرتفع عدد الجنود القتلى في الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملياته البرية في غزة أواخر أكتوبر الماضي، إلى 182.

ولا تزال العلمليات البرية الإسرائيلية مستمرة في غزة، تزامنا مع قصف جوي عنيف على القطاع.

والإثنين عثرت القوات الإسرائيلية على ما تقول إنه أكبر موقع لإنتاج الأسلحة تكتشفه حتى الآن في غزة، ويضم ورشا تحت الأرض قالت إنها تستخدم لإنتاج صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب أهداف شمالي إسرائيل.