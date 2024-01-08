ويجري بلينكن، الذي يدعم إسرائيل، لكنه يعبر عن قلقه البالغ إزاء سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين المدنيين في غزة، محادثات بشأن القطاع في الإمارات والسعودية اليوم لمحاولة وضع مسار للمضي قدما.

وزار بلينكن الأردن وقطر، الأحد، في مستهل جولة دبلوماسية تستمر 5 أيام هي الرابعة له في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر عندما شن مسلحو حركة حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بهجوم كبير لم تبد أي علامات بعد على أنه اقترب من النهاية.

وأظهرت إسرائيل، التي تقول إنها تقاتل من أجل بقائها، نهجا أكثر تركيزا على استهداف قادة المسلحين الفلسطينيين قبل زيارة بلينكن لكن مسؤولي الصحة الفلسطينيين في القطاع الذي تديره حماس قالوا إن 247 قتلوا الليلة الماضية، وهو أعلى عدد يومي من القتلى منذ بداية العام.

وقال سكان إن قوات الاحتلال قصفت بالصواريخ شرق مدينة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة وكذلك مناطق في وسط قطاع غزة وسط مواجهات في تلك المناطق.

وأضافوا أن ضربة جوية في دير البلح أدت إلى مقتل 18 شخصا الليلة الماضية فضلا عن 4 اليوم.

وتتهم إسرائيل، التي تسبب هجومها أيضا في نقص حاد في الغذاء والماء والأدوية، مسلحي حماس بتعمد شن العمليات من مناطق يوجد بها المدنيون، وهي اتهامات تنفيها حماس.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون، الإثنين، إن الهجوم الإسرائيلي أدى حتى الآن إلى مقتل 23084 فلسطينيا في غزة، في حين تقول إسرائيل إن حماس لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة من أصل 240 شخصا اقتيدوا إلى القطاع خلال هجوم 7 أكتوبر على بلدات إسرائيلية والذي أدى لمقتل 1200 شخص.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن جنوده قتلوا ما لا يقل عن 10 مسلحين فلسطينيين في خان يونس وقصفوا مخبأ للأسلحة واكتشفوا فتحة نفق خلال عمليات في المناطق الوسطى من القطاع.

وأسقط الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين منشورات على حي المغني وسط قطاع غزة تحذر السكان لإخلاء عدة مناطق قال إنها "مناطق قتال خطيرة".

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إن قناصا قتل أحد الجنود الإسرائيليين بوسط غزة.

وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى بوسط إسرائيل، الإثنين، مما دفع السكان للفرار بحثا عن مخبأ.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".