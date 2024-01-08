وأضاف في بيان له: "قام الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة بيت جن بتصفية المدعو حسن عكاشة مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "منذ بداية الحرب وجه المدعو حسن عكاشة خلايا إرهابية لحماس نفذت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأكمل: "لن نسمح بتفعيل الإرهاب انطلاقا من سوريا التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها وستواصل العمل ضد أي تهديد".

وصعّدت إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر على جنوبها من ضرباتها على أهداف تابعة للجماعات المدعومة من إيران في سوريا فضلا عن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري وبعض القوات السورية.