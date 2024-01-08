قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، إن إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة، مضيفا أن نحو 30 ألفا، معظمهم نساء وأطفال، قتلوا أو فقدوا نتيجة الصراع.