واستهدفت مسيّرات إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية في مخيم النصيرات، ومنزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لمقتل مواطنة.

كذلك قتل عدد من المواطنين بعد قصف شارع عبد الكريم العكلوك في دير البلح.

وجنوبا، أفادت مصادر طبية، بمقتل 71 مواطنا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق بخان يونس، حيث قتل 3 مواطنين وأصيب 5 جراء قصف مجموعة من المواطنين بمنطقة العرايشية غربا، بالتزامن مع استهداف محيط مستشفى الأمل بالمدينة، وانتشلت طواقم الدفاع المدني 4 قتلى جراء استهداف وقع قرب الضابطة الجمركية في خان يونس بينهم طفلتان.

ودمرت طائرات إسرائيلية مسجد صلاح الدين في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وقتل 11 مواطنا بقصف إسرائيلي لمنطقة الميراج شمال مدينة رفح.

كما قتل ثلاثة صحفيين، وأصيب اثنان آخران، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم شمال مدينة رفح.

ولفتت مصادر طبية، إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الــ24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل 113 مواطنا وإصابة 250 آخرين.