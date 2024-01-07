رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أنه من الضروري أن تبذل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يجب أن يتمكنوا "من العودة إلى ديارهم".