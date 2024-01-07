وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58,416 شخصا.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلا، بينهم 14 طفلا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 16 شخصا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت وكالة "وفا" إن عدد القتلى الذين قتلوا اليوم الأحد ارتفع إلى 8، منهم 7 في جنين، وذلك بعد الإعلان عن مقتل شاب آخر متأثرا بجراحه.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية فجر الأحد أن "عددا من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في مناطق عدة بالمدينة".

وذكرت الوكالة أن "طائرات استطلاع وطائرات مسيّرة حلّقت في سماء المدينة".

وأشارت "وفا" إلى أن من بين القتلى 4 أشقاء من عائلة عصعوص تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل 327 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة.