وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق كامل مداخل رام الله بالضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار.

وأفاد مراسلنا بالضفة الغربية بأن "طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفون حددوا وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 30 عاما متأثرا بجراحه بطلق ناري".

وأشار إلى أن موقع إطلاق النار على الشارع الالتفافي شمالي رام الله في منطقة عيون الحرامية.

وفي منطقة جنين، بالضفة الغربية المحتلة، قال الجيش الإسرائيلي إن مجندة إسرائيلية قتلت بعد إصابتها بتفجير عبوة ناسفة في جنين فجر اليوم الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إن 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطر، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية. وساعدت مروحية قتالية من الجو بالنيران في عملية الإنقاذ، واستمرت ⁠ العملية بعد عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.

ولم يعرف ما إذا كانت المجندة قضت بانفجار العبوة الناسفة ذاتها.