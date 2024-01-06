ونقلت رويترز عن البيان إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق من السبت، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن اقتراب ستة زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية.

وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية "لم تتم رؤية أي أسلحة وتقدم قوات التحالف المساعدة".

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع، ويقولون إن الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.