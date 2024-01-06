وأظهر فيديو وصور نشرها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين ورئيس هيئة والأركان هيرتسي ليفي بأحد الأنفاق.

ولم يتسن التأكد من موقع النفق وتاريخ الصورة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هيلفي "إن القتال معقد، ذلك لأن هناك حالة تقتضي التكامل بين وتيرة القتال والتعامل مع ضرورة مواجهة المناطق المأهولة والاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة ودراسة ما يجري تحت الأرض. إننا نريد السيطرة على مناطق كبيرة بالجزء العلوي منها وتوسيع السيطرة على المناطق تحت الأرض وبالتالي تحقيق إنجازات هامة وجيدة".

ووجه هليفي حديثه للجنود والضباط قائلا: "لديكم ميزة تجعلكم أفضل بكثير ممن يقاتلكم: إذ لا توجد في كل قطاع غزة أي قوة تضاهي مستواكم الشخصي أو من حيث جودة الإطار الذي تقاتلون من ضمنه والمعدات والقدرات والتدريبات. لذلك نعيد القول ونكرر: إلى الأمام بمنتهى القوة".