وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين بلدتي كوثرية السياد والشرقية قضاء النبطية.

ووقعت الغارتين بالقرب من منزل مدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء عباس إبراهيم.

ويقول مراقبون الغارات الإسرائيلية تأتي ردا على استهداف حزب الله قاعدة ميرون في العمق الإسرائيلي.

وتأتي هذه الضربة في عمق الأراضي اللبنانية، وهي المرة الأولى التي يتم استهداف هذه البلدة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.