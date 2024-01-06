وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراة، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر".

وأضاف حاكم دبي: "سلطان من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصا على خدمتهم والارتقاء بهم. كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم في السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم. ونحن معك في هذه المهمة".

ويأتي تعيين النيادي وزير دولة للشباب، ضمن مجموعة تعديلات وزارية أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد السبت.

وعاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في سبتمبر الماضي، رفقة فريق "كرو-6” إلى الأرض، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي امتدت لـ6 أشهر.