وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الضحايا سقطوا من خلال ارتكاب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 22,722 قتيلا و58,166 جريحا.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت مقتل 15 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وان المرصد الأورومتوسطي أعلن في وقت سابق اليوم أن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد المرصد بأن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في القطاع دون توفر أي ملجأ آمن لهم.