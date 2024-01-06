تفضيلا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب "خلية إرهابية" شاركت في إطلاق صواريخ من لبنان، اليوم السبت.

وبعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل، قال الجيش إنه "تم تحديد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون في شمال إسرائيل".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إ، صافرات الإنذار دوت في مناطق شمال إسرائيل، وأن وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت نحو 30 صاروخا أطلق من لبنان.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

من ناحيته، قال حزب الله إنه ضرب موقع مراقبة إسرائيليا بما يصل إلى 62 صاروخا كرد أولي على مقتل صالح العاروري.

وأوضح أنه استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية الإسرائيلية في جبل الجرمق بـ 62 صاروخا، من أنواع متعدّدة و"أوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".

وقُتل العاروري يوم الثلاثاء الماضي في ضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة على ضاحية بيروت الجنوبية.