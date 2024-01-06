وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس. وقالت مصادر مصادر محلية إن نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت أحد المنازل.

كما داهمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل، متزامنا مع اقتحام أطراف مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات.