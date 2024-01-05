ولم يوضح البيان إذا ما كان الهجوم قد أسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار بالبنية التحتية.

وقالت جماعة تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت قاعدة الحرير العسكرية بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن هجوم الجمعة يأتي بعد يوم من تنفيذ الجيش الأميركي ضربة انتقامية في بغداد أسفرت عن مقتل قائد فصيل مسلح تتهمه واشنطن بالضلوع في هجمات على عسكريين أميركيين في الآونة الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر، تعرض الجيش الأميركي لـ100 هجوم على الأقل في العراق وسوريا كانت معظمها بصواريخ وطائرات مسيرة هجومية.