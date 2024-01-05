وقال البرهان، خلال كلمة له، إن " قائدقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يهين في الشعب السوداني، وهناك ناس يصفقون لهم".

وأضاف: "نأسف أن بعض السياسيين يصفقوا ويضحكوا لحميدتي... اتفاق بعض السياسيين مع الدعم السريع غير مقبول".

ورحب البرهان بوجود المقاومة الشعبية السودانية، موضحا: "نرحب بالمقاومة الشعبية وسنسلحهم، لكن هذا السلاح يجب أن يقنن ومسجل، لكن الآن أي منطقة مهددة لا مانع من دعمها في السلاح".

وتابع قائد الجيش السوداني: "معركتنا مستمرة. معركة استرداد كل موقع من السودان".