وقال أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عاجل يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة":

تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين اعتبارا من اليوم، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).