وقال المرصد، إن طائرات مسيّرة أطلقتها جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهدفت حقل العمر النفطي الذي تتمركز ضمنه قوات أميركية، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأوضح المرصد أنه بالتزامن مع الهجوم، حلقت طائرات مسيّرة ومروحية تابعة لـ"التحالف الدولي" في أجواء القاعدة وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق الميليشيات الموالية لإيران ومناطق "قوات سوريا الديمقراطية"، كما انتشرت قوات برية في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

ووفق المرصد فقد تم رصد تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر 2023 الفائت، لـ75 هجوما من قبل الفصائل الموالية لإيران، كان نصيب حقل العمر الأكبر منها بواقع 18 هجوما.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم "داعش" ضمن "التحالف الدولي" الذي أنشئ في عام 2014.