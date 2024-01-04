قال مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيقدم للمجلس الوزاري المصغر خطة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.
وفيما يلي أبرز نقاط خطة غالانت:
- خطة وزير الدفاع تؤكد أن إسرائيل لن تحكم مدنيا قطاع غزة.
- سكان القطاع سيديرون أمورهم بأنفسهم.
- حماس حسب خطة وزير الدفاع لن تعود لحكم قطاع غزة أبدا.
- الخطة تشمل تعزيز الحدود بين القطاع ومصر بوسائل إلكترونية بدعم من واشنطن.
- إسرائيل ستواصل نشاطها العسكري شمالي القطاع وخان يونس.
- لإسرائيل حرية العمل العسكري في القطاع وسترد أي تهديد .
- لن يكون هناك أي عودة للاستيطان في قطاع غزة.
- مصر ستكون البوابة لقطاع غزة.
- إسرائيل تقوم بتفتيش كل البضائع الداخلة إلى القطاع .
وقام غالانت بالدخول إلى قطاع غزة، الثلاثاء، رفقة نائب رئيس هيئة الأركان، لإجراء تقييم لأوضاع القوات الإسرائيلية هناك.
وقال غالانت: "الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فبدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط"