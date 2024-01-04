وفيما يلي أبرز نقاط خطة غالانت:

خطة وزير الدفاع تؤكد أن إسرائيل لن تحكم مدنيا قطاع غزة.

سكان القطاع سيديرون أمورهم بأنفسهم.

حماس حسب خطة وزير الدفاع لن تعود لحكم قطاع غزة أبدا.

الخطة تشمل تعزيز الحدود بين القطاع ومصر بوسائل إلكترونية بدعم من واشنطن.

إسرائيل ستواصل نشاطها العسكري شمالي القطاع وخان يونس.

لإسرائيل حرية العمل العسكري في القطاع وسترد أي تهديد .

لن يكون هناك أي عودة للاستيطان في قطاع غزة.

مصر ستكون البوابة لقطاع غزة.

إسرائيل تقوم بتفتيش كل البضائع الداخلة إلى القطاع .

وقام غالانت بالدخول إلى قطاع غزة، الثلاثاء، رفقة نائب رئيس هيئة الأركان، لإجراء تقييم لأوضاع القوات الإسرائيلية هناك.

وقال غالانت: "الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فبدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط"