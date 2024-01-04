وقال غالانت بحسب تصريحات قدمها مكتبه: "هناك نتيجة واحدة محتملة فقط، واقع جديد على الساحة الشمالية سيسمح بالعودة الآمنة لمواطنينا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف غالانت: "إننا نجد أنفسنا عند مفترق طرق، هناك نافذة زمنية قصيرة للتفاهمات الدبلوماسية، وهو ما نفضله، لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها وكيل إيران، حزب الله، وسنضمن أمن مواطنينا".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، إنه تم إطلاع هوكشتاين على "الوضع الأمني على الحدود الشمالية لإسرائيل والشروط التي تطلبها مؤسسة الدفاع لتسهيل العودة الآمنة للمجتمعات الشمالية في إسرائيل إلى منازلهم في المنطقة".

ووصل هوشتاين، الذي شارك بشكل كبير في رعاية المحادثات التي بلغت ذروتها بترسيم إسرائيل ولبنان للحدود البحرية في عام 2022، إلى إسرائيل، الخميس.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين، الأربعاء، إن هوكشتاين التقى بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب وأن الولايات المتحدة لديها "جهد دبلوماسي جاري للمساعدة في حل بعض التوتر" بين إسرائيل وحزب الله، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ويتصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية للبنان لا سيما بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله الأساسي.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر حتى اليوم يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع أكثر.